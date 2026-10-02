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Христо Крушарски се оттегля от Локомотив Пловдив, акциите са готови за прехвърляне

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Спорт
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"Черно-белите“ започват търсенето на нов собственик и устойчив модел за бъдещето на клуба, докато настоящото ръководство ще продължи да осигурява нормалното му функциониране

христо крушарски оттегля локомотив пловдив акциите готови прехвърляне
Снимка: Startphoto.bg
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Локомотив Пловдив официално потвърди, че Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на клуба. От "Лаута“ обявиха, че акциите му са готови за прехвърляне, като следващата голяма задача пред "черно-белите“ е намирането на нов собственик, който да поеме отговорността и финансовата издръжка на клуба.

Крушарски към момента продължава формално да бъде акционер в Локомотив, тъй като собствеността трябва да бъде прехвърлена на конкретно физическо или юридическо лице. От клуба подчертават, че няма намерение процесът да бъде протакан или възпрепятстван.

"Искаме да бъдем пределно ясни и по този въпрос – акциите са готови за прехвърляне“, заявиха от Локомотив.

Съществуващите финансови отношения и задължения към Крушарски също трябва да бъдат уредени, но според позицията на клуба това не променя намерението собствеността да бъде предадена при появата на "реален и отговорен човек“, готов да поеме произтичащите от нея ангажименти.

Така Локомотив навлиза в нов и важен период, в който основният приоритет ще бъде осигуряването на устойчив модел за бъдещето на клуба.

"От този момент нататък пред всички, които милеят за Локомотив, стои една обща и нелека задача – намирането на нов собственик и устойчив модел за бъдещето на клуба“, се казва още в позицията.

Докато тече този процес, настоящото ръководство ще продължи работата си и ще се стреми да гарантира нормалното административно, оперативно и спортно-техническо функциониране на Локомотив.

От клуба отправиха и призив към „черно-бялата“ общност за подкрепа в трудния момент. Ръководството призова привържениците да бъдат близо до отбора както при предстоящото гостуване, така и в следващия домакински двубой срещу Славия.

Според Локомотив всеки закупен билет и всяко присъствие на стадиона представляват конкретна финансова и морална помощ за клуба в период, в който се търси дългосрочно решение за собствеността.

От "Лаута“ призоваха фенове, ветерани, представители на бизнеса и всички свързани с Локомотив да обединят усилията си около намирането на изход от ситуацията.

"Собствениците се сменят. Ръководствата се сменят. Футболистите и треньорите се сменят. Локомотив остава“, завършва една от основните части на посланието на пловдивския клуб.

#ПФК Локомотив Пловдив #Христо Крушарски

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