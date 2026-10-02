Локомотив София уреди Огага и Кати, двамата са готови за дебют

Локомотив София приключи успешно процедурата по картотекирането на последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Катулунди Кати. От столичния клуб обявиха, че двамата са преминали през всички задължителни процедури и вече са официално регистрирани в Българския футболен съюз.

Така Огага и Кати вече могат да бъдат използвани от треньорския щаб и в официалните срещи на "железничарите“.

Преди това обаче се очаква двамата да направят своя неофициален дебют за Локомотив София. Те могат да получат първите си минути с екипа на столичани още в утрешната контролна среща срещу Раднички.

Проверката ще даде възможност на треньорския щаб да види новите попълнения в игрова обстановка, преди Огага и Кати да бъдат включени в сметките за предстоящите официални двубои.

С успешното им картотекиране Локомотив София вече може да разчита пълноценно на двете си най-нови попълнения за продължението на сезона.