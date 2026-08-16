Лионел Меси пропусна дузпа при шампионатна загуба на Интер Маями

Интер Маями загуби от Нешвил с 1:4 в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Лионел Меси пропусна да се разпише от дузпа, за да изравни резултата.

Домакините откриха резултата на стадион "Джиодис Парк" в Нешвил в 17-ата минута. Анди Наяр засече с глава подаване във вратарското поле на Елиас Саад.

Пет минути по-късно гостите получиха дузпа за нарушение на Хейсон Паласиос срещу Луис Суарес. Брайън Шуейк изби с крак удара на Лео Меси, а Серхио Регилон бе точен при добавката, но попадението не бе зачетено, защото защитникът бе в наказателното поле преди изпълнението на своя съотборник.

Футболистите на Анхел Гийермо Ойос възобновиха равенството в 3-ата минута на добавеното време. Теласко Сеговия получи подаване по земя от Меси и след серия от финтове в пеналтерията изравни с шут в далечния ъгъл.

Само четири минути след началото на второто полувреме играчите в жълто върнаха преднината си. Хани Муктар записа името си сред голмайсторите с изстрел по земя в далечния ъгъл от вътрешността на наказателното поле.

Сам Стъридж удвои аванса на тима си седем минути по-късно. Нападателят засече с пета пас във вратарското поле на Кристиан Еспиноса.

Хани Муктар оформи крайния резултата в 63-ата минута. Вратарят на шампионите Роко Риос бе напуснал пеналтерията си, за да пресече дълго подаване, но не прецени летежа на топката и с глава изведе противниковия играч срещу опразнената врата.

До края на срещата Каземиро бе най-близо до гол, но стреля с глава в напречната греда. В добавеното време на двубоя Меси стреля в лявата греда, а при добавката уцели и дясната. Минута по-късно негов гол не бе зачетен заради засада.

Нешвил оглавява класирането в Източната конференция с актив от 43 точки. Интер Маями остава на втората позиция в подреждането с 38 пункта.