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Джани Инфантино отвърна на критиците с открито писмо: „Докато вие седяхте зад клавиатурите, ние във ФИФА сме на фронтовата линия

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Спорт
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В отворено писмо 56-годишният Инфантино заяви, че критиците са пренебрегнали радостта и единството, видени у милиони фенове по целия свят

Джани Инфантино отвърна на критиците с открито писмо: „Докато вие седяхте зад клавиатурите, ние във ФИФА сме на фронтовата линия
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Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино отвърна на удара на критиците на световното първенство, обвинявайки ги в разпространение на „омраза и фалшиви наративи“ и в същото време продължава да смята, че турнирът е постигнал успех, защитавайки възхвалявал единството, безопасността и приобщаването на нови нации.

В отворено писмо, публикувано в понеделник, 56-годишният Инфантино заяви, че критиците са пренебрегнали радостта и единството, видени у милиони фенове по целия свят, които са станали свидетели на турнира, спечелен от Испания и организиран в Съединените щати, Канада и Мексико в периода 11 юни – 19 юли.

„Бяхте толкова погълнати от омраза и критики, че сте пропуснали всичко. На тези, които стоят зад своите писалки и хартии, зад екраните си, разпространявайки омраза и лъжливи слухове, искам да кажа, че докато вие седите зад тях, ние във ФИФА сме на фронтовата линия, организираме, работим усилено и представяме най-доброто шоу в света. Никой не преживя насилие, нямаше никакви инциденти, а имаше 100 процента безопасност и сигурност, само радост и щастие!“, каза той.

ФИФА понесе доста критики по време на цялото световно първенство за много казуси, които не бяха приети от феновете, футболистите, легендите и най-вече от УЕФА. Освен проблемите на турнира като съдийството, отменения червен картон на Фоларин Балогун, имаше и такива като ограниченията за визи за САЩ, засягащи привърженици и длъжностни лица от няколко държави, и опасения, свързани с отбори от засегнати от конфликти региони.

Въпреки че Инфантино не посочи конкретни случаи, той твърди, че много от „съдийските и дисциплинарните решения, критикувани по време на турнира, са били често срещани в различни състезания“. по целия свят.

„Потенциално погрешни червени или жълти картони или последващи решения да не се забраняват играчи в определени ситуации са рутинни и широко приети в някои от най-големите лиги по света“, добави той.

„Любопитно е, че същите страни, които използват тези практики, са тези, които критикуват“.

Но това, за което централата е критикувана, президентът на ФИФА смята, че е успех. Инфантино посочи участието на страни, изправени пред политическо напрежение, вътрешна криза и вътрешни здравни предизвикателства, като доказателство за „способността на футбола да преодолява разделенията“. Докато участието на Иран дойде на фона на конфликт със САЩ, проблемите около вътрешната криза в Хаити и епидемията от ебола в Демократична република Конго също насочиха вниманието към „визовите и пътуващите ограничения“.

„Когато футболът представи Хаити на света, страна, която мнозина не могат или не искат да посетят, може би е време да оставите настрана химикалките и клавиатурите си и да покажете уважение към отборите, които играха“, завършва Инфантино, но не посочва адекватна причина поради която не се даде виза на сомалийския съдия Омар Артан, отпаднал от назначенията дни преди началото на първенството.

#Джани Инфантино #ФИФА

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