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Юношата Андрей Нешев сложи подписа си под първи професионален договор с Левски

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Спорт
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През настоящия сезон нападателят ще бъде част и от втория отбор на клуба, който се състезава в Югозападната Трета лига.

Юношата Андрей Нешев сложи подписа си под първи професионален договор с Левски
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Юношата на ПФК Левски Андрей Нешев, подписа първи професионален договор с родния си клуб. Контрактът е със срок от три години, съобщиха от управата на шампионите.

Нешев е роден на 17 април 2009 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2021 година. Записва 139 мача и отбелязва 66 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години, както и в турнира за Купата на БФС.

През настоящия сезон нападателят ще бъде част и от втория отбор на клуба, който се състезава в Югозападната Трета лига.

През кампания 2024/2525 печели със своите съотборници титлата в Елитната юношеска група до 17 години. Включен е и в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 17 години за сезон 2025/2026.

#Андрей Нешев #ПФК ЛЕВСКИ

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