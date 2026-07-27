ЦСКА приема Ботев Пд в търсене на първа победа от началото на сезона

С два мача в понеделник, 27 юли приключва вторият кръг в Първа лига. От 19:00 часа Лудогорец гостува на Дунав Русе, а в 21:15 е срещата между ЦСКА и Ботев Пловдив.

На Националния стадион "Васил Левски" възпитаниците на Христо Янев ще търсят първи успех през кампанията, след като на старта разочароваха при нулевото равенство със Славия в "Овча купел". Хиксът на "Александър Шаламанов" доведе до напрежение най-вече върху старши треньора, който обаче моментално си взе поправителен и "армейците" демонстрираха коренно различно лице при визитата на класния Карабах в първи сблъсък от втория квалификационен кръг на Лига Европа, завършил 0:0 в Баку.

Сега в София пристига Ботев Пд на Станислав Генчев, който започна с 1:1 срещу Локомотив София на "Колежа". Двубоят първоначално бе отложен с ден заради пороен дъжд над Пловдив, а при доиграването "жълто-черните" се добраха до точка след късно изравнително попадение на Карлос Меоти. Ботев е неудобен противник и със сигурност ще се опита да затрудни ЦСКА, който е отправил поглед и към реванша с Карабах в четвъртък вечер отново на "Васил Левски".

По-рано в понеделник Лудогорец играе с новака Дунав. Ерата под ръководството на новия наставник Томас Райс стартира с минимален успех над Локомотив Пловдив с 1:0, но последва поражение от Апоел Тел Авив с 0:2 в първа среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. "Зелените", които бяха детронирани миналия сезон от Левски, остават загадка на този етап, а сега не ги чака лесен тест в Русе.

"Драконите" впечатлиха срещу шампиона на "Герена" в първи кръг, независимо че загубиха с 1:2. Селекцията на Емануел Луканов показа смел футбол и вероятно ще заложи на същото в още един тежък за отбора двубой. Този път обаче Дунав ще разчита и на верните си привърженици в търсене на първи точки след завръщането в елита.