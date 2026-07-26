Каталин Иту донесе първа победа на Локомотив Пловдив с късен гол срещу Септември

Локомотив Пловдив записа първата си победа през новия сезон в Първа лига, след като се наложи драматично с 2:1 над Септември София в двубой от втория кръг. Герой за "смърфовете“ стана Каталин Иту, който реализира победното попадение в добавеното време, а след преглед с ВАР голът беше признат.

Домакините започнаха отлично срещата и още в шестата минута откриха резултата. Каталин Иту проби по десния фланг и намери Жулиен Лами, който с известна доза късмет успя да прокара топката покрай Владимир Иванов за 1:0.

Само няколко минути по-късно Иту можеше сам да се разпише, след като се възползва от грешка в защитата на гостите, но не намери очертанията на вратата.

Септември постепенно изравни играта и също създаде опасности. Едни Рибейро на два пъти затрудни Боян Милосавлевич, а в 32-ата минута разтресе и левия страничен стълб на вратата на пловдивчани.

Локомотив пропусна отлична възможност да удвои аванса си чрез Жулиен Лами, който остана очи в очи с Владимир Иванов, но стражът на столичани спаси.

В добавеното време на първата част Септември стигна до изравняването. След пробив на Едни Рибейро топката достигна до Александър Джамов, който с мощен удар реализира дебютния си гол за столичния тим и оформи резултата 1:1.

След почивката двата отбора продължиха да играят открит футбол и положения не липсваха. Парвиз Умарбаев беше близо до гол за домакините, но Владимир Иванов се намеси решително. От другата страна Стоян Стоичков и Едни Рибейро също пропуснаха отлични възможности да изведат Септември напред.

Най-чистият шанс за Локомотив дойде в 83-ата минута. Крист Лонгвил засече с глава центриране на Севи Идриз, прехвърли вратаря, но Мартин Христов изчисти от голлинията, а след това топката срещна напречната греда.

Драмата настъпи в последните секунди. В 90-ата минута Лонгвил беше изведен зад защитата и намери Каталин Иту, който изпрати топката в мрежата. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след намеса на системата ВАР голът беше зачетен и донесе успеха на пловдивчани.

С победата Локомотив спечели първите си три точки през сезона след поражението от Лудогорец в откриващия кръг, докато Септември остана с една точка след първите си два мача в шампионата.