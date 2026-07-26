БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Симао Фрейташ: Днес не играхме срещу един отбор, а срещу два

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Септември намекна за съдийско влияние след поражението от Локомотив Пловдив и определи загубата като несправедлива

Симао Фрейташ: Днес не играхме срещу един отбор, а срещу два
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Септември Симао Фрейташ не скри разочарованието си след поражението с 1:2 от Локомотив Пловдив във втория кръг на Първа лига. Португалският специалист заяви, че според него съдийските решения са оказали влияние върху крайния резултат.

"Малко нечестна загуба, бих казал. Получихме неприятна новина още в началото с контузията на Галин Иванов. Въпреки това показахме, че сме отбор и че можем да се борим срещу всеки“, коментира Фрейташ след последния съдийски сигнал.

Наставникът отправи и критики към съдийството, макар да не пожела да навлиза в подробности.

"Много неща мога да отлича. Започвам да разбирам някои неща за вашата лига. Става дума за съдиите, но не мога да говоря за тях. Понякога трябва да играеш срещу един или два отбора. Днес играхме срещу два отбора“, заяви португалецът.

Фрейташ вече насочи поглед към следващото предизвикателство, което изправя Септември срещу Левски.

"Трябва да се представим на добро ниво срещу Левски в следващия кръг. Ако успеем да израснем като отбор, вярвам, че ще се представим добре“, каза още той.

Запитан за евентуални нови попълнения, треньорът отказа да коментира темата.

"Трансферите са въпрос към ръководството, а не към мен“, завърши Симао Фрейташ.

Свързани статии:

Каталин Иту донесе първа победа на Локомотив Пловдив с късен гол срещу Септември
Каталин Иту донесе първа победа на Локомотив Пловдив с късен гол срещу Септември
Румънският полузащитник се разписа в добавеното време, а ВАР призна...
Чете се за: 03:15 мин.
#Симао Фрейташ #Първа лига 2026/2027 #ПФК Септември София #ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
3
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Техеран с обвинения срещу Киев
6
Техеран с обвинения срещу Киев

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
5
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
6
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче

Още от: Български футбол

Душан Косич: Можем да покажем много по-добро ниво
Душан Косич: Можем да покажем много по-добро ниво
Каталин Иту донесе първа победа на Локомотив Пловдив с късен гол срещу Септември Каталин Иту донесе първа победа на Локомотив Пловдив с късен гол срещу Септември
Чете се за: 03:15 мин.
Валентин Илиев поема поста на спортен директор в ЦСКА, Станислав Манолев e новият главен скаут на "червените" Валентин Илиев поема поста на спортен директор в ЦСКА, Станислав Манолев e новият главен скаут на "червените"
Чете се за: 01:57 мин.
Илиан Илиев: Допуснахме абсурдни голове и нямахме шанс да не загубим Илиан Илиев: Допуснахме абсурдни голове и нямахме шанс да не загубим
Чете се за: 02:12 мин.
Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки
Чете се за: 01:52 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Септември (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Септември (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен? Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг,...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Ще има ли нов механизъм за определяне размера на минималната заплата?
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ