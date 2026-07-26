Симао Фрейташ: Днес не играхме срещу един отбор, а срещу два

Старши треньорът на Септември Симао Фрейташ не скри разочарованието си след поражението с 1:2 от Локомотив Пловдив във втория кръг на Първа лига. Португалският специалист заяви, че според него съдийските решения са оказали влияние върху крайния резултат.

"Малко нечестна загуба, бих казал. Получихме неприятна новина още в началото с контузията на Галин Иванов. Въпреки това показахме, че сме отбор и че можем да се борим срещу всеки“, коментира Фрейташ след последния съдийски сигнал.

Наставникът отправи и критики към съдийството, макар да не пожела да навлиза в подробности.

"Много неща мога да отлича. Започвам да разбирам някои неща за вашата лига. Става дума за съдиите, но не мога да говоря за тях. Понякога трябва да играеш срещу един или два отбора. Днес играхме срещу два отбора“, заяви португалецът.

Фрейташ вече насочи поглед към следващото предизвикателство, което изправя Септември срещу Левски.

"Трябва да се представим на добро ниво срещу Левски в следващия кръг. Ако успеем да израснем като отбор, вярвам, че ще се представим добре“, каза още той.

Запитан за евентуални нови попълнения, треньорът отказа да коментира темата.