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Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския...
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Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин

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Снимка: БТА
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Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин.

В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, написа държавният глава във Фейсбук.

Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достойнството, толерантността и върховенството на закона, допълва Илияна Йотова.

#президентът Илияна Йотова #позиция #Берлин #терористичен акт #нападение

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