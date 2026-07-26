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Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки

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Спорт
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Наставникът на Спартак Варна отличи тактическата дисциплина на своя тим след историческия успех с 3:0 над Черно море

Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски не скри задоволството си след категоричната победа с 3:0 над Черно море в юбилейното варненско дерби. Според опитния специалист успехът има много по-голяма стойност от спечелените три точки.

"Няма човек в нашия клуб, който да не е щастлив днес. Дербито между Черно море и Спартак винаги е много повече от три точки. Тази победа се чакаше от дълго време. Успяхме да направим хората щастливи и да ги накараме отново да вярват в своя отбор“, заяви Хаджиевски след края на срещата.

Наставникът подчерта, че ключът към успеха е бил стриктното изпълнение на предварително изготвения тактически план.

"Най-важното за нас беше да държим играта в средата на терена. Исках от футболистите да задържат топката, да разиграват спокойно помежду си и да имаме контрол върху случващото се на терена“, обясни той.

Хаджиевски отличи дисциплината на своите играчи като основен фактор за категоричната победа.

"Тактическата дисциплина, която футболистите запазиха през целия мач, беше от ключово значение, за да стигнем до този успех“, завърши наставникът на "соколите“.

С победата Спартак Варна сложи край на над три десетилетия чакане за успех на стадион "Тича“, след като за първи път от 1993 година насам си тръгна с трите точки от дома на своя градски съперник.

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