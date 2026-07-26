Ангел Грънчов: Бяхме сигурни, че ще победим Черно море с 3:0

Капитанът на Спартак Варна Ангел Грънчов не скри задоволството си след убедителната победа с 3:0 над Черно море в юбилейното варненско дерби. Защитникът, който откри резултата, разкри, че в отбора са били убедени в успеха още преди началото на двубоя.

"Това беше специален мач за нас. Беше дошло времето да спечелим тук. В последните два пъти, когато гостувахме, взехме по една точка и играхме добре. Смятам, че този път тактически надиграхме Черно море“, заяви Грънчов.

Опитният бранител разказа любопитен момент от подготовката на тима, който се оказал пророчески.

"Вярвахме, че можем да победим. При една фотосесия си направихме снимка с три вдигнати пръста за резултат 3:0. Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично“, разкри капитанът на „соколите“.

Грънчов коментира и представянето на градския съперник, като според него Черно море все още не показва нивото, с което отборът се отличаваше през последните сезони.

"В момента Черно море е бегло копие на това, което беше през предишните години. Убеден съм обаче, че ние ще показваме все по-добри игри с всеки следващ мач“, добави защитникът.

Спартак Варна записа първата си победа на стадион „Тича“ от 1993 година насам, след като се наложи с категоричното 3:0 над своя градски съперник. Победата беше подпечатана с попадения на Ангел Грънчов, Георг Стояновски и Рикардо Соуса.