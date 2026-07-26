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Българският талант Валери Владимиров попадна в групата на Милан за лятното турне

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Спорт
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Младият защитник получи доверието на Рубен Аморим и ще пътува с "росонерите“ за контролите в Австралия и Индонезия

Валери Владимиров
Снимка: БФС
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Младият български защитник Валери Владимиров получи сериозно признание, след като беше включен в разширения състав на Милан за лятното предсезонно турне на отбора. Решението е на старши треньора Рубен Аморим, който ще даде шанс на талантливия футболист да се подготвя рамо до рамо със звездите на италианския гранд.

След равенството 2:2 срещу Селтик в първата си контрола от подготовката „росонерите“ отпътуват за Австралия и Индонезия, където ги очакват още две престижни проверки в рамките на предсезонното турне.

На 5 август Милан ще се изправи срещу големия си градски съперник Интер в Пърт, Австралия. Три дни по-късно италианският тим ще премери сили с Челси в Джакарта, Индонезия.

Валери Владимиров е сред младите футболисти, на които Аморим ще разчита по време на турнето. Българинът попадна в група, в която личат имената на Рафаел Леао, Лука Модрич, Юсуф Фофана, Фикайо Томори, Рубен Лофтъс-Чийк, Самуел Чуквуезе, Кристофър Нкунку и новите попълнения на клуба.

Част от основните футболисти – Кони Де Винтер, Ардон Яшари, Рафаел Леао, Лука Модрич, Гонсало Рамос и Алексис Салемакерс – ще се присъединят към отбора директно в Австралия, докато французите Майк Менян и Адриен Рабио ще се включат в подготовката на по-късен етап – на 12 август.

Повиквателната за Валери Владимиров е поредна важна стъпка в развитието на младия български защитник и предоставя отлична възможност да се докаже пред треньорския щаб на Милан срещу съперници от най-високо европейско ниво.

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#Валери Владимиров #ФК Милан

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