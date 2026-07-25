Българин дебютира за Милан в шеметна контрола

Валери Владимиров направи неофициален дебют с екипа на Милан. Младият български футболист, роден 2008 година, записа игрово време при равенството срещу Селтик след 2:2 в контрола, която се изигра на „Селтик Парк“. За българина и неговите съотборници това бе първа проверка от в подготовката за новия сезон.

Централният защитник влезе от резервната скамейка. Той получи своя шанс в 68-та минута, когато замени Марио Хила, който получи контузия. Владимиров зае позиция в отбраната на италианците и доигра срещата. Припомняме, че той е част от младежката формация на „росонерите“.

Vlademirov is on for Gila



2-2 (68') — AC Milan (@acmilan) July 25, 2026

Момчетата на Рубен Аморим трябваше да показват характер, тъй като изоставаха с два гола още през първото полувреме. Камило Дюран и Джемс Форест отбелязаха за шотландците, а Франческо Камарда се превърна в герой за участника в Серия А, отбелязвайки и двете попадения.

Следващата контрола за „черно-червените“ ще бъде на 5 август, когато ще срещнат Интер в Пърт.

Our first run-out of pre-season finishes all square pic.twitter.com/2BgzgVEihY — AC Milan (@acmilan) July 25, 2026

Домакините не се нуждаеха от много време да поведат. В 11-та минута грешка на Страхиня Павлович подари топката на Камило Дюран и той остана сам срещу вратаря, за да открие резултата.

В 28-та минута шотландците удвоиха своята преднина. Самуеле Ричи сбърка този път, а Джеймс Фрост пресече и също записа името си сред голмайсторите.

През второто полувреме гостите показаха съвсем друго лице. Още в 46-та минута тези думи бяха затвърдени. Франческо Камарда си спечели дузпа и застана зад топката, отбелязвайки първия гол за италианците.

Шест минути по-късно „росонерите“ се върнаха в играта с втори гол, дело отново на Камарда. Самуел Чуквуезе центрира, а неговият съотборник засече с глава за 2:2.

До края на мача и двата отбора имаха възможности да отбележат, но резултатът остана непроменен.