Микаел Старе се раздели с Лудогорец: Благодаря за времето в клуба, към нови успехи!

Микаел Старе се раздели с Лудогорец. Шведският специалист обяви края на престоя си при разградчани с публикация в своя профил в Инстаграм, в която благодари на футболистите, треньорите и ръководството на клуба за съвместната работа.

"Искам да ви благодаря за прекараното време в Лудогорец! Пожелавам на всички играчи, треньори и ръководители много успехи, здраве и сили за нови предизвикателства. Към нови успехи! Ще се видим!“, написа Старе.

Шведът беше част от треньорския щаб на вече бившия наставник на „орлите“ Пер-Матиас Хьогмо. След раздялата с норвежеца и назначаването на Томас Райс начело на отбора Старе остана в клуба, но сега и неговият период в Разград приключва.

Старе имаше важна роля и в началото на лятната подготовка на българския шампион. Заради отсъствието по здравословни причини на Хьогмо именно той, заедно с Кристофер Аугустсон и Джон Филипс, пое работата с футболистите при старта на подготовката.

Тогава Лудогорец започна занимания на клубната база в Разград, а Старе работеше с всички налични футболисти с изключение на националите, които получиха по-дълга почивка заради ангажиментите си с представителните отбори.

50-годишният швед има богат опит и като старши треньор, като в кариерата си е водил редица отбори в родината си и извън нея. В Лудогорец той прие ролята на част от екипа на Хьогмо, а впоследствие продължи да помага на разградчани и при промените в треньорския щаб..