Кристиян Балов и Цървена звезда с първо равенство в Сърбия

Кристиян Балов и Цървена звезда записаха първо равенство от началото на сезона в сръбската Суперлига. Българинът и неговите съотборници завършиха 0:0 при гостуването си срещу Радник Сурдулица в отложен мач от третия кръг.

Българинът започна като титуляр за „звездашите“. Крилото игра до 60-та минута, когато бе заменен от Стефан Гудел. Родният футболист получи 6.1 за представянето си.

Балов не се отличи с кой знае какви пропуски или центрирания, а като цяло в срещата нямаше кой знае колко и какви положения. Домакините от намиращия се на българската граница град показаха себераздаване и тактическа дисциплина, за да спрат шампионите.

Звезда първа заплаши в мача чрез Александър Катай, чийто удар от 16 метра след добра акция с Мохамед Абу Фани бе спасен от вратаря Радойчич. Следващата ситуация дойде минута по-късно, пак за гостите от Белград, като Лукасен стреля с глава отдясно, но топката мина покрай гредата.

Кипърското крило Лоизос Лоизу в 30-ата минута пропусна най-чистата ситуация, останал сам срещу вратаря Радойчич, но не успя да го преодолее.

И ако преди почивката кой знае какви голови положения нямаше, то второто полувреме шансовете за гол бяха още по-малко.

Така след първия мач, в който не успя да победи, Цървена звезда остава начело в класирането с 19 точки от 7 мача, пред Войводина с 18 от 8. Радник е на 5-о място с 12.