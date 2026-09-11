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БФС и БПФЛ обявиха нов турнир с участието на осем отбора от Първа лига

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Спорт
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Жребият ще бъде изтеглен на 15 септември.

Суперкупа на България Левски - ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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Българският футболен съюз (БФС) и Българската професионална футболна лига дават началото на Купата на Елита - нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея.

В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца.

Турнирът ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея.

На 15 септември от 19:00 часа в столичен хотел БФС ще представи новата надпревара. По време на събитието ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на турнира, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои.

Тогава осемте участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира.

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#Българска професионална футболна лига # Първа лига #Български футболен съюз

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