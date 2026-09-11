Загинали и ранени при руска атака в Украйна

Поне петима души загинаха при руска атака срещу Павлоград, индустриален център в югоизточна Украйна.

Поне двама ранени има и в столицата Киев. Запалила се е 9-етажна сграда. 22-ма души бяха ранени и при атака срещу Краматорск. Там са пострадали 14 сгради.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че няма да има тристранна среща между САЩ, Русия и Украйна преди парламентарните избори в Русия на 20 септември.

В края на септември Зеленски планира да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк.