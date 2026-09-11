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Загинали и ранени при руска атака в Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По света
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загинали ранени руска атака украйна
Снимка: БТА
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Поне петима души загинаха при руска атака срещу Павлоград, индустриален център в югоизточна Украйна.

Поне двама ранени има и в столицата Киев. Запалила се е 9-етажна сграда. 22-ма души бяха ранени и при атака срещу Краматорск. Там са пострадали 14 сгради.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че няма да има тристранна среща между САЩ, Русия и Украйна преди парламентарните избори в Русия на 20 септември.

В края на септември Зеленски планира да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк.

# Володимир Зеленски #руска атака #войната в Украйна #загинали и ранени

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