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25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11 септември в САЩ (ГАЛЕРИЯ)

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години късно светът спомня атентатите септември сащ галерия
Снимка: БТА/Архив
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САЩ отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. Паметта на жертвите се почита традиционно с изчитане на имената им и с минути мълчание в най-трагичните моменти.

Нюйоркчани традиционно притихват и в часа, когато самолет на "Американ Еърлайнз" се удря в Пентагона, а машина на "Юнайтед Еърлайнз" се разбива в Пенсилвания след отпор на пасажерите срещу похитителите на борда. За първи път с отделна минута мълчание се почитат и починалите от заболявания, свързани с последиците от атентатите.

Общо 19 терористи от "Ал Кайда" отвличат четири пътнически самолета за целите на нападението. В отговор Съединените щати влязоха в Афганистан и свалиха властта на талибаните, приютили лидера на "Ал Кайда" Осама бин Ладен. Талибаните си върнаха контрола над страната през август 2021 г. след края на американското военно присъствие, продължило близо 20 години. Американски командоси ликвидираха бин Ладен през май 2011 г. в Пакистан след близо 10-годишно издирване.

Четвърт век след атаките ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им. То изпреварва дори епидемията от ковид-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а трима от 10 души казват, че трайно са променили начина си на живот след атаките.

снимки: БТА/Архив

#25-годишнина #атентат в Ню Йорк #11 септември #"Ал Кайда" #Осама Бин Ладен #жертви на атентати

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