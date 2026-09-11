Легенди на българския футбол са сред очакваните гости на церемонията 25 години "Футболист на футболистите"

Церемонията ще се състои на на 24 септември.
Наградите "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 г. ще бъдат връчени на тържествена церемония, организирана от Асоциацията на българските футболисти в партньорство с Българския футболен съюз (БФС) на 24 септември.
В анкетата, която се провежда от Асоциацията на българските футболисти, участват всички играчи от Първа и Втора лига, които избират най-добрите между своите колеги.
В тазгодишното 25-о юбилейно издание на анкетата ще бъдат раздадени следните награди:
- Футболист на футболистите
- най-добър треньор
- най-добър млад футболист
- най-добра футболистка
- най-добър треньор при жените
- най-добър вратар
- най-добър защитник
- най-добър полузащитник
- най-добър нападател
- за проявени мъжество и характер
- за цялостен принос към футбола
- идеален отбор за сезон 2025/2026
Сред очакваните гости на церемонията личат имената на президента на БФС Георги Иванов, Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Светослав Дяков, Валентин Илиев, Мартин Камбуров, Валентин Михов и още много от най-известните личности в българския футбол.