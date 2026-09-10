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Фенербахче и Рома не се победиха в голов дебют в Шампионската лига

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Бриан Кристанте даде аванс на "вълците“, Арчи Браун изравни за 1:1, а Миле Свилар спаси италианците от поражение в Истанбул

Фенербахче и Рома не се победиха в голов дебют в Шампионската лига
Снимка: AP Photo
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Фенербахче и Рома завършиха 1:1 в двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. „Вълците“ поведоха чрез Бриан Кристанте в края на първата част, но Арчи Браун възстанови равенството малко след почивката. Домакините имаха сериозни възможности да стигнат до пълен обрат, но Миле Свилар направи ключови спасявания, а в самия край гредата също помогна на гостите.

Срещата в Истанбул започна в очаквано гореща атмосфера, а Фенербахче първи създаде по-сериозни опасности. В 11-ата минута Мейсън Грийнууд намери Елиф Елмаз, чийто удар беше спасен от Свилар. Само минута по-късно Керем Актюркоглу потърси далечния ъгъл, но вратарят на Рома отново се намеси.

Постепенно италианският тим започна да намира повече пространства. В 21-вата минута Ману Коне отне топката около наказателното поле и веднага изведе Пауло Дибала. Аржентинецът стреля от трудна позиция, но Едерсон успя да спаси.

По-добрият период на Рома даде резултат в 39-ата минута. Дониел Мален пое инициативата отляво, навлезе към центъра и подаде към Кристанте. Италианският полузащитник овладя и с прецизен диагонален удар от границата на наказателното поле преодоля Едерсон за 0:1.

Така Рома се оттегли с минимална преднина на почивката, но тя се задържа само три минути след подновяването на играта.

В 48-ата минута Грийнууд видя отлично включването на Арчи Браун през центъра. Левият бек се озова сам срещу Свилар и с технично прехвърлящо изпълнение изравни за 1:1.

Фенербахче продължи да натиска и само четири минути по-късно беше много близо до пълен обрат. Н'Голо Канте направи мощен пробив през центъра и изведе Ведат Мурики сам срещу вратаря. Свилар обаче скъси дистанцията и спаси удара на нападателя.

Рома също потърси второ попадение. В 68-ата минута Дибала беше съборен на самата граница на наказателното поле и първоначално съдията посочи бялата точка. Ситуацията обаче беше преразгледана, тъй като нарушението се оказа извън пеналтерията, и гостите получиха само пряк свободен удар.

Малко след това "вълците“ отново имаха претенции за нарушение срещу Уесли, но контактът отново беше непосредствено пред наказателното поле. При последвалото изпълнение на статично положение Мален получи възможност да стреля от добра позиция, но ударът му беше блокиран.

В заключителните двайсетина минути домакините създадоха по-чистите положения. В 73-ата минута Ренш не успя да изчисти ниско подаване на Ромелу Лукаку и позволи на Айдън да стигне до топката отблизо. Защитникът все пак затрудни удара му, а Свилар демонстрира отличен рефлекс и отново запази равенството.

Рома отговори с удар на Дибала в 76-ата минута, който беше уловен от Едерсон, но най-голямата възможност до края беше за турския тим.

В 87-ата минута Фенербахче беше на сантиметри от победата. След центриране от пряк свободен удар Нейтън Аке спечели въздушния двубой в наказателното поле и насочи топката към далечния ъгъл. Свилар остана на място, но топката срещна напречната греда.

До последния съдийски сигнал резултатът не се промени и двата отбора поделиха точките при 1:1. За Рома срещата отбеляза завръщането в Шампионската лига след седемгодишно отсъствие, докато Фенербахче отново игра в най-престижния европейски клубен турнир за първи път от 2009 година.

#Рома ФК #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Галатасарай

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