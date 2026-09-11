Черно море може да потопи изпадналия в криза Локомотив София

Черно море приема от 21:00 часа във Варна закъсалия Локомотив София. Всички предпоставки сочат, че "моряците" са фаворити, въпреки че и тяхното състояние не е никак добро. Те натрупаха 6 загуби и също са в зоната на изпадащите. Срещу себе си обаче ще имат напълно разколебан тим на "железничарите" - 3 равенства и 4 загуби в 7 срещи.

Илиан Илиев има много сериозен проблем, свързан с атаката. Таранът Александър Колев получи контузия в мача с Локомотив Пловдив миналия кръг и почти сигурно няма да играе. До този момент атаката бе по-добрата линия на варненци. На "Лаута" тимът отправи 13 удара, 6 от които бяха точни. Дали заместникът на Колев ще продължи тази тенденция е въпрос с повишена трудност. Проблемът на варненци също е в защита, където тимът допуска средно по 1.93 гола на мач в последните 15 срещи. Именно това позволява на съперниците да останат опасни до края.

Шансът на Локомотив е, че няма отсъстващи играчи - контузени или наказани. Статистиката обаче очертава проблема: 5 отбелязани и 7 допуснати гола в 4 гостувания. Срещу Лудогорец столичани бяха надиграни по удари с 8-17, но въпреки това отбелязаха и не бяха далеч от равенството срещу един от главните фаворити за титлата.