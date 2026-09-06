Два гола на Чочев донесоха три точки на Лудогорец

Лудогорец постигна ценна победа с 2:1 като гост на Локомотив София в мач от осмия кръг на Първа лига. Ивайло Чочев се превърна в герой за разградчани, след като реализира и двете попадения за успеха.

Гостите започнаха силно и откриха резултата още в 4-ата минута. Бърнард Текпетей намери Симеон Шишков, който центрира в наказателното поле. Александър Маринов продължи топката към Ивайло Чочев, а халфът от близко разстояние даде преднина на Лудогорец. Малко след това разградчани получиха и дузпа за игра с ръка на Божидар Кацаров след намеса на ВАР, но Петър Станич не успя да удвои.

Локомотив София изравни в 29-ата минута. Ерол Дост намери Кауе Карузо, който от около 10 метра не остави шансове на вратаря на гостите. След почивката столичани стигнаха и до втори гол чрез Спас Делев, но попадението беше отменено след преглед с ВАР заради нарушение на Ангел Лясков срещу Кайо Видал в началото на атаката.

Лудогорец също имаше отменено попадение. В 69-ата минута Руан Крус засече центриране на Кайо Видал, но голът не беше зачетен заради нарушение на Ерик Маркус секунди по-рано.

Разгадчани все пак стигнаха до решаващия момент в 76-ата минута. Маркус стреля силно, Александър Любенов не успя да се намеси убедително, а Чочев беше на точното място, за да направи добавка отблизо и да донесе победата на своя тим.

В края Локомотив можеше отново да изравни, но ударът на резервата Агибу Камара срещна напречната греда.

С успеха Лудогорец прекъсна серията си от две поредни равенства и се изкачи на второто място с 20 точки, на четири зад лидера Левски. Локомотив София остава 14-и с едва три спечелени точки.