Арсенал и Манчестър Сити откриват сезона в Англия

Арсенал и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в битка за Къмюнити Шийлд на стадион "Принсипалити" в Кардиф, Уелс от 17:00 часа българско време.

Къмюнити Шийлд е ежегодният сблъсък между шампиона на страната и триумфиралият във ФА Къп.

Арсенал има две победи и две загуби в своите предсезонни контроли до момента. Тимът привлече Бруно Гимараеш от Нюкасъл, нападателя Христос Цолис от Брюж, както и вратаря Илан Мелие от Лийдс.

Манчестър Сити има две победи и една загуба с дузпи в приятелските си срещи това лято, като отборът се подсили с Херонимо Рули и Джеръми Монга.

За Арсенал трайно контузен е Уилям Салиба, а за Сити ще отсъстват Родри и Джош Уилсън-Есбранд, като испанецът е спряган за трансфер в Барселона.

В последните пет преки срещи между тези два тима Арсенал има една победа, и то с 5:1, Ман Сити има две, и две са завършили наравно.