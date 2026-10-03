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Фарьорските острови продължават без поражение в турнира Лига на нациите

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Спорт
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Селекцията на Фарьорските острови заема третото място в подреждането в Лига С, Група 3 с актив от 3 точки.

Фарьорските острови продължават без поражение в турнира Лига на нациите
Снимка: БТА
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Отборът на Фарьорските острови стигна до равенство 1:1 срещу Словакия в двубой от третия кръг на Лига С, Група 3 в турнира УЕФА Лига на нациите.

На стадион „Торсвьолур“ в Торсхавн селекцията на Ейдън Клакщайн показа израстването си за пореден път. Гостите поведоха след автогол на Гунар Ватнамар в 38-ата минута, но домакините изравниха чрез Адриан Юстинусен в 66-ата минута.

След срещата в Торсхавн, селекцията на Фарьорските острови заема третото място в подреждането с актив от 3 точки, извоювани след три поредни равенства срещу фаворитите. Тимът на Словакия остава на лидерската позиция в класирането с актив от 7 точки. Втори е Молдова с 4 пункта, а на дъното е Казахстан с 1 точка.

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