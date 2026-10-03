Зинедин Зидан след равенството с Италия: Знам, че ще се подобрим и съм много горд с моите играчи

Франция и Италия завършиха 1:1 на "Стад дьо Франс“ в двубой от група А1 на Лигата на нациите. "Петлите“ имаха териториално преимущество през голяма част от срещата, но италианците създадоха своите възможности и стигнаха до точката с попадение на Алесандро Бастони през второто полувреме.
Освен разочарованието от равенството срещу Италия в Лигата на нациите (1:1), треньорът на френския национален отбор Зинедин Зидан оцени представянето на френския отбор и увери, че са на прав път.
Майкъл Олисе даде аванс на домакините с великолепно изпълнение от пряк свободен удар, но защитникът на "адзурите“ Алесандро Бастони изравни за 1:1, а Франция завърши срещата с човек по-малко.
„Доволен съм от представянето, не от резултата, защото мисля, че заслужавахме по-добър. Имахме възможност да вкараме втория си гол, но не го направихме. Случват се такива неща, но наистина съм много горд с моите играчи. Мога да бъда само щастлив, независимо от резултата“, заяви Зидан на пресконференцията след мача, който се игра пред пълните трибуни на "Стад дьо Франс".
И продължи анализа си:
"Футболът е опит да се правят възможно най-малко грешки. Но за мен най-важното е да погледнем по-голямата картина, на целия мач. И мога да бъда щастлив. Няма да навлизам в детайли чия е вината на изравнителния гол. Когато има грешка, вината е на всички."
Зидан отличи представянето на вратаря на Италия.
"Създадохме доста положения, но (Джанлуиджи) Донарума беше много добър. Знам, че ще се подобрим", увери той.
Запитан как се е почувствал при завръщането си на „Стад дьо Франс“, вече като треньор, той отговори:
"Беше великолепно, трябваше да спечелим заради нашите фенове. Бях много развълнуван и щастлив да се върна на „Стад дьо Франс“."