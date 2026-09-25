Зидан започна с победа начело на Франция

Зинедин Зидан започна престоя си като селекционер на Франция с победа. „Петлите“ се наложиха с 1:0 като гости на Турция в първия кръг от груповата фаза на Лигата на нациите.

Единственото попадение в двубоя падна в 54-ата минута, когато Килиан Мбапе получи възможност да стреля от наказателното поле и с мощен удар не остави шансове на Угурджан Чакър.

Голът обаче имаше неприятна цена за французите. Мбапе изпита болки още при изпълнението, опита да продължи, но в 59-ата минута отново се хвана за коляното и бе принудително заменен от Дезире Дуе.

Турция започна по-активно и създаде няколко добри ситуации, като Арда Гюлер бе сред най-опасните играчи за домакините. Франция постепенно пое контрола върху средата на терена, а Майкъл Олисе пропусна най-добрата възможност за гостите през първата част, когато Чакър спаси мощния му диагонален удар.

След почивката турците отново натиснаха, но попадението на Мбапе промени развоя на срещата. В края домакините останаха и с човек по-малко, след като Чакър бе изгонен за игра с ръка извън наказателното поле след намесата на ВАР.

Въпреки численото си предимство Франция трябваше да се потруди сериозно в заключителните минути. Турция стигна до няколко опасни атаки, но защитата на „петлите“ удържа натиска и Зидан записа победа в първия си мач начело на националния отбор.

След първия кръг Франция е на второ място в групата. Лидер е Белгия, която победи Италия с 2:0 като гост.