Андриан Краев: Очаквам битка

Полузащитникът на България Андриан Краев изрази увереност във възможностите на "лъвовете" преди първия мач на тима от група 4 в Лига С от турнира на УЕФА Лига на нациите. Краев бе на мнение, че тимът трябва да подходи дисциплинирано в предстоящата среща с Люксембург.

„Един играч, колкото повече мачове играе - в толкова по-добра форма се намира. Не трябва да се оплакваме, че мачовете са нагъсто. За мен това е по-добре, че има повече двубои. В последния мач срещу тях, в който аз вкарах, те играха по-добре от нас. Те са се подобрили доста от тогава. Трябва да подхождаме към всеки един опонент с респект. Очаквам битка. Трябва да се сбием, да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да надделеем“, заяви Андриан Краев.

Двубоят между България и Люксембург е на 26 септември (събота) от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.