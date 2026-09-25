Сърбин е новият треньор на Базел

Сръбският треньор Славиша Йоканович се завръща в Европа след едногодишен престой в Близкия изток и поема Базел, потвърдиха официално от швейцарския клуб в социалните мрежи.

„Базел 1893 назначи Славиша Йоканович за нов старши треньор до края на сезона“, информираха от Базел.

58-годишният специалист, притежаващ двойно гражданство (сръбско и испанско), за последно работи в Ал Насър (Обединените арабски емирства).

В треньорската му кариера фигурират отбори като Уотфорд, Макаби Тел Авив и Фулъм, а в България води тима на Левски през 2013 година.

Досегашният помощник-треньор и настоящ временен наставник Луиджи Ночентини, след уволнението на Щефан Лихтщайнер, напуска Базел.