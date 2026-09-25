Австралия и Бразилия си стиснаха ръцете за равенство в контрола

Австралия и Бразилия завършиха 1:1 в контрола, която се игра на стадиона в Таунсвил. Това бе първи мач за двата отбора след участието им на Световното първенство през това лято. След четири дни те ще изиграят още една приятелска среща помежду си.

Нестори Иранкунда откри резултата, след като в 68-ата минута се разписа от пряк свободен удар. Гол за Бразилия на Естевао през първата част бе отменен след намесата на ВАР, а след почивката именно крилото на Челси пропусна най-чистата възможност.

Все пак Бразилия водена от Карло Анчелоти се спаси от загуба благодарение на гол на Раян в 95-ата минута. Нападателят на Борнемут засече с глава центриране от корнер на Рафиня.