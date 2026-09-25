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Познато име подсили нападението на Арда

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Спорт
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Това ще бъде втори престой за нападателя на българска земя.

познато име подсили нападението арда
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Централният нападател Набил Макни подписа договор с ПФК Арда, съобщиха официално от кърджалийския клуб в социалните мрежи.

След успешно преминали медицински прегледи и среща със спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от три години.

Макни е роден на 29 септември 2001-а във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача.

В България Набил Макни бе част от тима на Хебър (Пазарджик), където записа 28 срещи и 9 попадения. За последно Макни игра за гръцкия НФК Волос.

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Набил Макни много успехи с екипа на отбора", написаха още от клуба от Кърджали.

#Първа лига 2026/2027 #Набил Макни #ПФК Арда Кърджали

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