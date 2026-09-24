Португалия започна Лигата на нациите с минимален успех над Уелс

Португалия победи Уелс с минималното 1:0 в мач от първия кръг на Лига А от Лигата на нациите. Актуалните носители на трофея стигнаха до успеха с гол на Жоао Феликс.

В хода на първото полувреме домакините диктуваха случващото се на терена на стадион “Хосе Алваладе” в Лисабон. “Мореплавателите” заслужено откриха резултата в 22-ата минута. Жоао Феликс се разписа с шут извън наказателното поле.

След почивката Кристиано Роналдо също изпрати топката в противниковата врата, но голът бе отменен заради засада.

Четвърт час преди края на редовното време “драконите” бяха близо до изравнителен гол. Центриране на Бренан Джонсън кацна на напречната греда. Топката попадна в краката на Люис Кумас, но Рубен Диаш изчисти изстрела му от голлинията.

В другия мач от групата Норвегия победи Дания с 3:2.

Португалия заема второто място в класирането на група 4 с актив от 3 точки. Уелс се намира на 4-ата позиция.