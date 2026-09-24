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Три победи от три мача за българските отбори в Шампионската лига по минифутбол

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Български футбол
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Две победи постигна шампионът на страната Малки Страсти. Успех и за Красико Бургас.

Три победи от три мача за българските отбори в Шампионската лига по минифутбол
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Българските представители на Шампионската лига по минифутбол на EMF в Камбрилс, Испания направиха отличен старт, записвайки три победи от три изиграни мача. С тези успехи българските тимове направиха решителна стъпка към класиране за директните елиминации на турнира.

Две победи постигна шампионът на страната Малки Страсти. В първия си двубой Малки Страсти се наложи с 3:0 над вицешампиона на Казахстанс Айти Казахмис. Данило Васов откри резултата още в четвъртата минута след асистенция на Стефан Боснич. През второто полувреме, в 34-ата минута, Никола Крумов покачи на 2:0 с точен удар от малък ъгъл. Крайното 3:0 бе оформено от Данило Васов в 38-мата минута с прецизен изстрел от собствената си половина.

Във втория си мач Малки Страсти спечели с 3:2 срещу Инсбрук. Австрийците повеждаха на два пъти, но Никола Крумов изравни за 1:1 в 25-ата минута. В 35-ата минута Данило Васов възстанови равенството за 2:2, а в 38-мата минута Жарко Матич отбеляза победния гол за крайното 3:2.

Победа постигна и Красико Бургас, който се наложи с 1:0 над португалския Тропа до Моро. Португалците оказваха сериозен натиск през голяма част от времето, но бургаският състав организира ефективна контраатака в 35-ата минута. След центриране в наказателното поле Калоян Зайков засече топката и отбеляза единственото попадение в мача. На вратата Роман Васенев се отличи с редица ключови спасявания, които запазиха преднината на българския отбор до последния съдийски сигнал.

С актив от две победи от два мача Малки Страсти заема изгодна позиция в групата. В следващия си двубой българският тим ще се изправи срещу румънския Екстратерещри, който също има победа до момента, в директен сблъсък за първото място. За Красико предстои мач с отбора на Днипро от Украйна.

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#Красико Бургас #Малки страсти #EMF Шампионска лига по минифутбол

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