Централният защитник Ибрахима Конате отпадна от сметките на Зидан за предстоящите мачове на Франция от Лигата на нациите

Централният защитник Ибрахима Конате отпадна от състава на националния отбор на Франция по футбол за предстоящите мачове от Лигата на нациите.

27-годишният бранител е контузил крака си по време на тренировка с "петлите" и се е завърнал в клубния си тим Реал Мадрид. Той е почувствал болка в областта на дясното коляно по време на сесия с френския национален отбор, а последвалият скенер е показал леко разтежение.

Така Конате се завръща в Испания след разговор между щаба на "сините" и този на Реал, бившия отбор на селекционера на Франция Зинедин Зидан, а защитникът на Манчестър Юнайтед - Лени Йоро, който беше с тима на Франция до 21 години, ще го замени в мъжкия отбор.

Първият мач на Зидан начело на Франция ще бъде гостуване на Турция в петък като част от първия кръг в Лигата на нациите.