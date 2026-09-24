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Централният защитник Ибрахима Конате отпадна от сметките на Зидан за предстоящите мачове на Франция от Лигата на нациите

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Спорт
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Първият мач на Зидан начело на Франция ще бъде гостуване на Турция в петък като част от първия кръг в Лигата на нациите.

Централният защитник Ибрахима Конате отпадна от сметките на Зидан за предстоящите мачове на Франция от Лигата на нациите
Снимка: БТА
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Централният защитник Ибрахима Конате отпадна от състава на националния отбор на Франция по футбол за предстоящите мачове от Лигата на нациите.

27-годишният бранител е контузил крака си по време на тренировка с "петлите" и се е завърнал в клубния си тим Реал Мадрид. Той е почувствал болка в областта на дясното коляно по време на сесия с френския национален отбор, а последвалият скенер е показал леко разтежение.

Така Конате се завръща в Испания след разговор между щаба на "сините" и този на Реал, бившия отбор на селекционера на Франция Зинедин Зидан, а защитникът на Манчестър Юнайтед - Лени Йоро, който беше с тима на Франция до 21 години, ще го замени в мъжкия отбор.

Първият мач на Зидан начело на Франция ще бъде гостуване на Турция в петък като част от първия кръг в Лигата на нациите.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Ибрахима Конате

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