Дайот Упамекано и Гийом Рест са щастливи и благодарни да работят под ръководство на Зинедин Зидан

Зинедин Зидан е успял да впечатли своите играчи още при дебюта си като старши треньор на „сините“ този понеделник в Клерфонтен.

На Зинедин Зидан му бяха необходими само няколко часа, за да се открои. За първата си тренировка с френския национален отбор, новият треньор неизбежно беше център на внимание.

И въпреки че приключи кариерата си преди повече от 20 години, носителят на „Златната топка“ от 1998 г. очевидно не е загубил уменията си.

Дайот Упамекано похвали постоянно високото ниво на технически умения, демонстрирани от новия наставник.

"Всички бяхме негови фенове, когато бяхме млади. Удоволствие е. Много съм щастлив, че мога да се уча от него“, сподели защитникът на Байерн Мюнхен след тренировка.

Когато беше помолен да сравни тези първи стъпки с опита си под ръководството на Дидие Дешан, френският номер 4 предпочете да избегне въпроса:

„Не, няма да влизаме в никакви дебати. Дидие Дешан ми помогна да се подобря в много области. На 27 години съм, но все още имам много да уча. Ще продължа да работя и най-вече слушам. Днес имаме нов треньор и всички сме много щастливи, че е тук.“

За Гийом Рест преживяването е още по-вълнуващо. Повикан за първи път в мъжкия национален отбор, 21-годишният вратар на Тулуза принадлежи към поколение, което не е срещало Зинедин Зидан или Фабиен Бартез като играчи.

„Все пак ги познавах чрез най-важните моменти. Израснахме с тях. Наистина се наслаждавам на това, че съм тук. Възможността да бъда в тренировъчния център с мъжкия отбор и да тренирам тук е фантастична. Възползвам се от всичко, което мога, и се възползвам максимално от всеки момент.“

Тази първа повиквателна е нещо, което роденият в Тулуза вратар очаква, след като представяше Франция на различни младежки нива.

„Аз съм състезател, така че наистина исках да бъда повикан. Вложих усилия, за да го заслужа. Много съм щастлив, че най-накрая се случи и се надявам да има още възможности", коментира Рест, който подписа първия си професионален договор през 2021 г. и бързо се утвържди като основен избор под рамката на вратата на „виолетовите“ в Лига 1, както и в евротурнирите.

Франция има четири мача в Лигата на нациите, като ще играе в Турция и в Белгия на 25 и 28 септември, преди да приеме Италия и отново Белгия на "Стад дьо Франс".