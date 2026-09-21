Килиан Мбапе отхвърли спекулациите за напрежение с Усман Дембеле заради "Златната топка"

Килиан Мбапе отхвърли спекулациите за напрежение между него и Усман Дембеле, след като съотборниците във френския национален отбор са сред основните претенденти за наградата „Златната топка“. Обявяването на победителите ще стане на церемония в Лондон на 26 октомври.

По време на скорошно интервю за списание "France Football", Мбапе каза, че вярва, че може да спечели отличието тази година. Нападателят на Реал Мадрид също се сравни с Дембеле, който взе наградата миналата година.

Когато му беше казано, че преди десет години само малцина биха си помислили, че Дембеле ще спечели „Златната топка“ преди него, Мбапе отговори: „Но той винаги е бил смятан за талантлив играч. Аз, от друга страна, винаги съм бил смятан за избрания. Бях на върха от много ранна възраст. Той имаше различен път, с контузии, но се справи много добре“.

Коментарите на Мбапе са създали напрежение между двамата. Те се събраха днес за тренировъчния лагер на Франция преди предстоящите мачове от Лигата на нациите, а Мбапе заяви, че отношенията им остават непроменени.

„Вече говорих с него за това и няма напрежение“, каза той пред "Екип" по време на интервю във връзка с ролята си на посланик на марката On.

„Той е мой приятел. Не мисля, че наистина има някакъв проблем по този въпрос. Аз съм спокоен“, добави френският национал.

След като спечели втора поредна титла в Шампионската лига с Пари Сен Жермен миналия сезон, Дембеле има шанс да вземе отново "Златната топка".

Дембеле и Мбапе играха за Франция на Световното първенство, където отборът загуби от бъдещия шампион Испания на полуфиналите. Въпреки че е трудно да се спечели отличието без голям трофей, Мбапе влезе в историята, когато изпревари Лионел Меси за най-много голове на Световните първенства (22) в по-малко мачове.