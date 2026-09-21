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Джани Инфантино е готов на диалог за реформите във ФИФА

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Президентът на централата заяви това в писмо до членовете на организацията.

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Снимка: AP Photo
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази готовността си да се включи в диалог относно реформи в управлението на организацията. Той заяви това в писмо до членовете на Съвета на ФИФА, чийто текст беше публикуван от The Athletic.

Първо, ще попитам дали този Съвет е готов да инициира независим външен одит на настоящата система на ФИФА за управление на големи стратегически инициативи и да получа препоръки за нейното потенциално подобрение. Второ, ще предложа Съветът да установи директен, структуриран и обвързан със срокове процес на консултации с конфедерации, асоциации-членки и заинтересовани страни, за да обсъдим начини за по-нататъшно укрепване на механизмите за вземане на решения на ФИФА", заяви Инфантино.

"Тези консултации ще включват конкретни предложения относно по-ранното участие на институционалните структури във вземането на решения, разграничаването на правомощията между президента, Бюрото, Съвета и Конгреса, както и практически мерки за повишаване на прозрачността, осигуряване на участието на заинтересованите страни и засилване на отчетността при изпълнението на големи стратегически инициативи“, добави той.

Следващото заседание на Съвета на ФИФА ще се проведе на 15 октомври.

През юли беше разкрито, че Инфантино иска да продаде дял от турнирите под егидата на организацията на частни инвеститори. Той вярваше, че създаването на FIFA Forward Enterprise ще увеличи приходите за асоциациите-членки на FIFA и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. Инициативата обаче беше широко критикувана от длъжностни лица, федерации и други организации.

56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на Извънреден конгрес през февруари 2016 година. Впоследствие той беше преизбран два пъти без опозиция. Следващите президентски избори ще се проведат през март 2027 година. Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 ноември.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

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