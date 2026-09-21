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Илия Груев ще се срещне с деца от футболна школа

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Спорт
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Българският национал ще подари 100 топки на деца от школа по избор.

Илия Груев,
Снимка: startphoto.bg
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Футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев ще изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти - да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и да се срещне лично с тях, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез спорта.

От 55-ата церемония "Футболист на годината", на която беше избран №1 за 2015 г., Българската асоциация на спортните журналисти отправя и предизвикателство към победителите в анкетата - да помагат с личен пример за по-доброто бъдеще на българския футбол, да се срещат с подрастващи и да ги мотивират допълнително да се развиват.

Победителят в 65-ата анкета - Илия Груев, с огромно удоволствие ще изпълни поетия приятен ангажимент. Футболистът на английския Лийдс, който се прибира в България за мачовете на националния отбор от Лигата на нациите, ще се срещне с множество деца, трениращи футбол, на 22 септември 2026 г. (вторник) след 13:30 часа в зала "Витоша" в Интер Експо Център в София.

#Илия Груев

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