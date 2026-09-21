Шампионът на България по минифутбол Малки страсти гледа към трофея в Шампионска лига

С високи амбиции и поглед към трофея в Шампионската лига, първенецът на България по минифутбол Малки страсти очаква мачовете си в най-силния клубен турнир на континента. За битките в Испания софийският отбор привлече и двама европейски шампиони.

Европейските шампиони и световни вицешампиони със Сърбия – Стефан Боснич и Жарко Матич, са перлите в селекцията на Малки страсти. Съперници на шампиона на България са отбори от Румъния, Казахстан и Австрия, като напред продължават първите два тима в класирането. Домакин на двубоите в Шампионската лига е испанското курортно градче Камбрилс от 23 до 26 септември.

"Заминаваме с много добро настроение и ще гледаме този път към купата. Искаме преди всичко да играем добър футбол. Като се приберем вкъщи, легнем и сложим главите на възглавницата, да сме доволни от себе си", сподели мениджърът на отбора Владимир Магерски.

Вицешампионът на България, Красико, е вторият български представител в турнира. Бургазлии ще мерят сили с тимове от Израел, Украйна и Португалия.

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