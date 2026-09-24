БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нидерландия и Германия поделиха точките в дебюта на Шави и Юрген Клоп

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Бундестимът поведе с дискусионен гол, но “оранжевите” стигнаха до равенството с попадение в добавеното време.

Национален отбор Нидерландия футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Срещата между Нидерландия и Германия от първия кръг на Лига А от Лигата на нациите завърши при равенство 1:1. “Лалетата” стигнаха до точка с гол в добавеното време.

В 12-ата минута капитанът на “оранжевите” Върджил ван Дайк засече с глава центриране от ъглов удар на Тижани Райндерс и изпрати топката в противниковата врата. След намесата на ВАР попадението бе отменено заради нарушение на Брайън Броби срещу Марк-Андре тер Щеген.

Бундестимът откри резултата на стадион “Йохан Кройф Арена” в Амстердам в 32-ата минута след спорна ситуация. Брайън Броби се контузи и домакините очакваха опонентът им да извади топката от игра. Това обаче не се случи и Феликс Нмека се разписа с удар от вътрешността на вратарското поле.

До края на първото полувреме възпитаниците на Шави бяха близо до изравнителен гол, но Марк-Андре тер Щеген се справи с изстрели на Крисенсио Самървил и Коди Гакпо.

След почивката всички седем точни удара бяха на сметката на домакините. Натискът им се отплати едва във втората минута на добавеното време. Коди Гакпо засече от воле центриране на резервата Рубен ван Бомел, за да оформи крайния резултат.

В другия мач от групата Гърция спечели гостуването си на Сърбия с 2:1.

Нидерландия и Германия делят второто място в класирането на група 2 с по една точка в актива си.

#Национален отбор на Нидерландия по футбол #Национмален отбор на Германия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
1
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София пряко...
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
3
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха...
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
4
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
5
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
6
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Футбол

Португалия започна Лигата на нациите с минимален успех над Уелс
Португалия започна Лигата на нациите с минимален успех над Уелс
Хулио Веласкес: Индивидуалните награди са плод на труда на целия тим Хулио Веласкес: Индивидуалните награди са плод на труда на целия тим
Чете се за: 01:17 мин.
Ивайло Чочев: Най-голямата награда е моята дъщеря Ивайло Чочев: Най-голямата награда е моята дъщеря
Чете се за: 00:57 мин.
Ивайло Чочев бе награден за "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26 Ивайло Чочев бе награден за "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26
Чете се за: 02:27 мин.
Лудогорец играе контроли с румънци и Черно море Лудогорец играе контроли с румънци и Черно море
Чете се за: 00:50 мин.
Удинезе обяви привличането на Давид Алаба Удинезе обяви привличането на Давид Алаба
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН
България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След срещата Радев - Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29 След срещата Радев - Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Чете се за: 00:32 мин.
По света
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Прецедент в Австралия: За първи път изкуствен интелект проби...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ