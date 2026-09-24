Нидерландия и Германия поделиха точките в дебюта на Шави и Юрген Клоп

Срещата между Нидерландия и Германия от първия кръг на Лига А от Лигата на нациите завърши при равенство 1:1. “Лалетата” стигнаха до точка с гол в добавеното време.

В 12-ата минута капитанът на “оранжевите” Върджил ван Дайк засече с глава центриране от ъглов удар на Тижани Райндерс и изпрати топката в противниковата врата. След намесата на ВАР попадението бе отменено заради нарушение на Брайън Броби срещу Марк-Андре тер Щеген.

Бундестимът откри резултата на стадион “Йохан Кройф Арена” в Амстердам в 32-ата минута след спорна ситуация. Брайън Броби се контузи и домакините очакваха опонентът им да извади топката от игра. Това обаче не се случи и Феликс Нмека се разписа с удар от вътрешността на вратарското поле.

До края на първото полувреме възпитаниците на Шави бяха близо до изравнителен гол, но Марк-Андре тер Щеген се справи с изстрели на Крисенсио Самървил и Коди Гакпо.

След почивката всички седем точни удара бяха на сметката на домакините. Натискът им се отплати едва във втората минута на добавеното време. Коди Гакпо засече от воле центриране на резервата Рубен ван Бомел, за да оформи крайния резултат.

В другия мач от групата Гърция спечели гостуването си на Сърбия с 2:1.

Нидерландия и Германия делят второто място в класирането на група 2 с по една точка в актива си.