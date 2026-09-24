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Удинезе обяви привличането на Давид Алаба

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Алаба подписа краткосрочен договор с „черно-белите“ до края на настоящия сезон в Серия А.

Давид Алаба
Снимка: Официален сайт на Удинезе
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Удинезе официално обяви привличането на Давид Алаба. Четирикратният носител на Шампионската лига се присъединява към италианския клуб със свободен трансфер.

34-годишният австрийски национал остана без отбор през лятото след края на петгодишния си престой в Реал Мадрид, където спечели два трофея от Шампионската лига.

Алаба подписа краткосрочен договор с „черно-белите“ до края на настоящия сезон в Серия А. С пристигането си в Удинезе той се превръща във футболиста с най-много спечелени трофеи в кариерата си, който в момента играе в италианския елит, изпреварвайки бившия си съотборник в Реал Мадрид Лука Модрич.

„През кариерата съм имал много различни преживявания и съм печелил много, но едно нещо не се е променило - искам да се съревновавам и да печеля отново. Все още искам да постигна нещо специално и това е нагласата, която ще донеса в Удинезе“, заяви Алаба.

Удинезе заема 13-ото място в класирането на Серия А след изиграването на пет кръга. Следващият мач на тима е на 12 октомври, когато „черно-белите“ ще гостуват на Торино след паузата за националните отбори.

#ФК Удинезе # Давид Алаба

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