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Барселона сменя стадиона от следващия сезон

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Спорт
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Каталунците отново ще напуснат временно "Камп Ноу".

Барселона сменя стадиона от следващия сезон
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Барселона ще прекара следващия сезон на Олимпийския стадион „Луис Компани“ и ще се завърне на "Камп Ноу" през януари 2028 г., съобщава ESPN.

Отборът ще завърши настоящия сезон на "Камп Ноу", след което временно ще се премести на стадион „Луис Компани“.

Към момента на завръщането на отбора се очаква капацитетът на "Камп Ноу" да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028/29.

Поради забавяния на реконструкцията, членовете на Барселона одобриха допълнително финансиране за проекта в размер на 510 милиона евро. Общата стойност на реконструкцията наближава 2 милиарда евро. Освен това, през двата сезона на временния стадион, клубът е направил оперативни разходи от почти 17 милиона евро и е похарчил още 24 милиона евро за преместване.

Обновеният „Камп Ноу“ ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 г. Стадионът е бил домакин на финалите преди това през 1989 г. и 1999 г.

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#"Луис Компани" #"Камп Ноу" #ФК Барселона

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