Реал Мадрид призова за смяна на шефа на Ла Лига

Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига в светлината на това, което те нарекоха „недопустими“ коментари от настоящия шеф Хавиер Тебас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на „друга галактика“.

След загубата с 1:2 от Атлетико Мадрид в неделя, Реал публикува на уебсайта си материал със заглавие: „Ужасното съдийство решава дербито“.

"Белите" бяха ядосани, че защитникът на Атлетико Кристиан Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а също така се оплакаха от грубо нарушение на Ли Кан-ин срещу Федерико Валверде.

Мениджърът на Реал Жозе Моуриньо отправи остри критики към съдията Мигел Анхел Ортис Ариас и тези, които го назначиха. Португалският треньор заяви, че отборът му може да спечели титлата, „ако ни позволят да се състезаваме на равни начала“.

Реал в момента е на четвърто място, на шест точки зад настоящия шампион Барселона след седем мача.

„Нашият клуб смята за неприемливо президентът на Ла Лига да използва официалното си положение, за да продължи да дискредитира и атакува Реал Мадрид във всяка публична изява. Дълбоко обезпокоително е, че човекът, отговорен за представляването и защитата на интересите на всички клубове от Ла Лига, е толкова обсесивно фокусиран върху Реал Мадрид, превръщайки нашия клуб в постоянна мишена за публичните си атаки. Последните му изявления са особено сериозни и неразбираеми, недостойни за отговорен лидер, тъй като се основават на статия на независим журналист в онлайн издание. Той обаче говори открито срещу нашия клуб, дори стига дотам, че да оценява нашата спортна стратегия, което е напълно неуместно и безотговорно“, се казва в изявление на Реал Мадрид.

„Предвид това неуместно и систематично поведение, ние вярваме, че професионалното футболно първенство в Испания спешно се нуждае от лидер, способен да го управлява и да реализира пълния му потенциал, като същевременно зачита фундаменталния принцип на неутралност. Нуждаем се от някой, който разбира естеството на своята роля, тъй като президентът на Ла Лига не е собственик на първенството, а просто мениджър, обслужващ клубовете, които го съставляват и на които е поверил ръководството си. Клубовете се нуждаят от някой, който ще изпълнява тази мисия с почтеност“, добавиха от мадридския клуб.

Тебас отговори на изявлението, заявявайки, че смята да защитава интересите на всички клубове в испанската футболна лига, но това не означава, че ще се подчинява на интересите на Реал Мадрид.

„Прочетох изявлението и съм напълно съгласен с една фраза: президентът на Ла Лига не притежава състезанието. Нито пък президентът на Реал Мадрид. Представянето на интересите на всички клубове означава да се застъпваш за равенство и справедливост между тях. Те оправдават действията си, като казват, че съм отговорил на „независим“ журналист, но правят това от години, чрез телевизията на Реал Мадрид и собствените си рупори, говорейки и пишейки за „нагласен“ мач от лигата след мач. Не се опитвайте да представяте дискурса, който захранвате чрез собствените си телевизионни канали отвътре в клубните структури, като мнение на някой друг“, написа Тебас в социалните мрежи.

„Критиката на решението на съдията е легитимна, но превръщането на всяко увреждане в доказателство за преследване е съвсем друг въпрос. Те бъркат неутралността с независимостта. Независимостта изисква вземане на решения въз основа на собствена преценка, без натиск или подчинение, прилагане на едни и същи правила за всички и защита на общите интереси. Това означава вземане на решения и заемане на позиция, дори ако Реал Мадрид не го харесва. Защитата на интересите на един клуб не означава приемане на неговия дискурс, а представляването на всички не означава подчинение на най-силния. Трябва да защитавате интересите на състезанието, Ла Лига. Уважение към всички. Подчинение пред никого“, добави той.

Тебас, който твърди, че е фен на Реал Мадрид, е начело на Ла Лига от 2013 година. През декември 2023-а той беше преизбран за четвърти мандат, който е до 2027-а, пише агенция Ройтерс.

По време на управлението си Тебас редовно е изразявал разногласия с Реал Мадрид, а Ла Лига и клубът също са се сблъсквали в съдебната зала през последните години. Реал подаде жалба за отмяна на решения, взети от Ла Лига през 2022 година за нарушаване на правата им на участие, тъй като бяха изключени от Контролния орган за управление на аудиовизуалните права на лигата. През юни Върховният съд на Испания се произнесе в полза на Реал.