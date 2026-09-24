Милан активира опцията за Пулишич и готви още по-дълъг договор

Милан подготвя план за дългосрочното бъдеще на Кристиан Пулишич на „Сан Сиро“, съобщава The Athletic. Настоящият договор на 27-годишния американски национал е до 30 юни 2027 г., но в него е заложена опция за удължаване с още един сезон.

Според информацията собственикът на „росонерите“ Джери Кардинале възнамерява да активира клаузата, с която контрактът на Пулишич ще бъде продължен до лятото на 2028 г. Очаква се следващите дни да се окажат ключови за бъдещето на сделката.

В Милан са високо оценени приносът и представянето на американския нападател, а старши треньорът Рубен Аморим също желае Пулишич да остане в състава в дългосрочен план.

Ако опцията за удължаване до 2028 г. бъде активирана, ръководството на италианския гранд ще започне разговори за подписването на още по-дългосрочен договор с футболиста.

Пулишич пристигна на „Сан Сиро“ през юли 2023 г. През сезон 2025/26 той записа 34 мача за Милан, в които реализира 10 гола и добави 4 асистенции.

Според Transfermarkt пазарната стойност на 27-годишния американец възлиза на 35 милиона евро.