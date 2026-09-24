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Лудогорец играе контроли с румънци и Черно море

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Игор Йовичевич изготви програмата на отбора за периода без официални мачове.

Игор Йовичевич
Снимка: startphoto.bg
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Новият старши треньор на Лудогорец Игор Йовичевич изготви програмата на отбора за периода без официални мачове. „Орлите“ ще продължат тренировъчния си процес на клубната база, като в програмата са предвидени и две контролни срещи.

На 27 септември (неделя) в 16:00 ч. Лудогорец ще се изправи срещу румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча, а на 4 октомври в 17:00 ч. "орлите" срещат Черно море. Мачът с СЧП Ръмнику Вълча ще се играе при свободен вход за феновете, като стадионът отваря врати в 15:00 ч.

Първият официален мач на Лудогорец след паузата е на 12 октомври, когато в Разград гостува Арда. Мачът на "Хювефарма Арена" е с начален час 20:00 ч.

#Игор Йовичевич #ПФК Лудогорец

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