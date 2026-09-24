Лудогорец играе контроли с румънци и Черно море

Игор Йовичевич изготви програмата на отбора за периода без официални мачове.
Новият старши треньор на Лудогорец Игор Йовичевич изготви програмата на отбора за периода без официални мачове. „Орлите“ ще продължат тренировъчния си процес на клубната база, като в програмата са предвидени и две контролни срещи.
На 27 септември (неделя) в 16:00 ч. Лудогорец ще се изправи срещу румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча, а на 4 октомври в 17:00 ч. "орлите" срещат Черно море. Мачът с СЧП Ръмнику Вълча ще се играе при свободен вход за феновете, като стадионът отваря врати в 15:00 ч.
Първият официален мач на Лудогорец след паузата е на 12 октомври, когато в Разград гостува Арда. Мачът на "Хювефарма Арена" е с начален час 20:00 ч.