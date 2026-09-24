Единадесетият младежки футболен турнир за купата на „БМФ Порт Бургас“ ще се проведе на 17 октомври

На 17 октомври, събота от 13:00 часа в Спортен комплекс „Диалог 359 Арена“ в Бургас ще се проведе единадесетото издание на традиционния младежки футболен турнир на малки врати за купата на „БМФ Порт Бургас“.

Над 1000 ученици от 14 гимназии са участвали в турнира през последните години.

И тази година надпреварата ще събере млади любители на футбола, които ще имат възможност да премерят сили на терена и да покажат своите умения, спортен дух и отборен характер.

За всички участници организаторите са подготвили подаръци, а голямата награда за отбора, класирал се на първо място, са билети за футболен мач от Първа лига на ПФК Лудогорец през ноември 2026 г. в Разград.

Участието в турнира е напълно безплатно. В надпреварата могат да се включат до 12 отбора, всеки от които да бъде съставен от петима полеви играчи, вратар и до четири резерви. В отборите не могат да участват действащи състезатели от „А“ и „Б“ група.

Турнирът е предназначен за младежи на възраст от 16 до 18 години, като всяко училище има право да участва с един отбор.

Записванията продължават до 9 октомври 2026 г. Желаещите могат да се регистрират на имейл image.i4yi@gmail.com.

Организаторите канят младите любители на футбола да сформират свои отбори и да се включат в турнира.