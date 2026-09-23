Пепа Марникас: Нито един отбор не трябва да бъде подценяван

Изпълнителният директор на ЦСКА 1948 Пепа Марникас коментира днешния жребий за Купата на България, който ще изправи тима срещу Нефтохимик (Бургас) или Спортист (Своге). Според регламента на турнира, отборът от по-ниска дивизия в първите два кръга е домакин.

„Ние сме били в същото положение. Играли сме в долните дивизии, играли сме поради тази причина като домакини за Купата на България. Съответно имаме и една паметна победа срещу Берое. Не е някаква изненада за нас. Смятам, че нито един отбор не трябва да бъде подценяван, независимо дали е от „В“ или от „Б група. Всеки един отбор играе максимално мотивиран срещу ЦСКА и иска да покаже най-доброто, на което е способен. Така че за нас купата е цел и нито един противник няма да бъде подценяван, независимо от кое ниво на българския футбол идва“, заяви госпожа Марникас.

Но в ЦСКА 1948 се целят на високо и вероятно ще се опитат да се възползват от ангажимента на два клуба и в Европа – Левски играе в Лига Европа, а ЦСКА (София) в Лигата на конференциите. Това може ли да е предимство?