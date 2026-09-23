БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може...
Чете се за: 09:02 мин.
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пепа Марникас: Нито един отбор не трябва да бъде подценяван

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Изпълнителният директор на ЦСКА 1948 Пепа Марникас коментира днешния жребий за Купата на България.

Пепа Марникас
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Изпълнителният директор на ЦСКА 1948 Пепа Марникас коментира днешния жребий за Купата на България, който ще изправи тима срещу Нефтохимик (Бургас) или Спортист (Своге). Според регламента на турнира, отборът от по-ниска дивизия в първите два кръга е домакин.

„Ние сме били в същото положение. Играли сме в долните дивизии, играли сме поради тази причина като домакини за Купата на България. Съответно имаме и една паметна победа срещу Берое. Не е някаква изненада за нас. Смятам, че нито един отбор не трябва да бъде подценяван, независимо дали е от „В“ или от „Б група. Всеки един отбор играе максимално мотивиран срещу ЦСКА и иска да покаже най-доброто, на което е способен. Така че за нас купата е цел и нито един противник няма да бъде подценяван, независимо от кое ниво на българския футбол идва“, заяви госпожа Марникас.

Но в ЦСКА 1948 се целят на високо и вероятно ще се опитат да се възползват от ангажимента на два клуба и в Европа – Левски играе в Лига Европа, а ЦСКА (София) в Лигата на конференциите. Това може ли да е предимство?

„На теория – да, на практика виждате, че всички мачове са много оспорвани. Който си позволи да подцени съперник, включително и ние, това е водило до загуба на точки. А в дербитата няма значение моментното състояние, там мотивацията е друга и съответно дали някой ще играе до Нова година в евротурнири или няма да играе, няма никакво значение“, обясни още шефката на миналогодишните вицешампиони.

Свързани статии:

Георги Караманджуков: Лудогорец винаги е играл на всички фронтове
Георги Караманджуков: Лудогорец винаги е играл на всички фронтове
Според него, обновяването на състава трябва да даде резултати в...
Чете се за: 03:30 мин.
Левски ще гостува на Крумовград или Спартак (Плевен), ЦСКА ще играе в Смолян или Несебър за Купата
Левски ще гостува на Крумовград или Спартак (Плевен), ЦСКА ще играе в Смолян или Несебър за Купата
Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите - през...
Чете се за: 03:12 мин.
#Пепа Марникас #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
1
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
2
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
3
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
4
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
6
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Български футбол

Михаил Александров: Тази купа се печели с постоянство и с силна игра
Михаил Александров: Тази купа се печели с постоянство и с силна игра
Георги Караманджуков: Лудогорец винаги е играл на всички фронтове Георги Караманджуков: Лудогорец винаги е играл на всички фронтове
Чете се за: 03:30 мин.
Боримиров: Ще се отнесем максимално сериозно към всеки един от противниците Боримиров: Ще се отнесем максимално сериозно към всеки един от противниците
Чете се за: 01:42 мин.
Левски ще гостува на Крумовград или Спартак (Плевен), ЦСКА ще играе в Смолян или Несебър за Купата Левски ще гостува на Крумовград или Спартак (Плевен), ЦСКА ще играе в Смолян или Несебър за Купата
Чете се за: 03:12 мин.
ФИФА наложи ново наказание на Ботев Враца ФИФА наложи ново наказание на Ботев Враца
Чете се за: 00:57 мин.
Игор Йовичевич се завърна в Лудогорец Игор Йовичевич се завърна в Лудогорец
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде просто наблюдател
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде...
Чете се за: 09:02 мин.
По света
Протест и контрапротест пред Столична община за украинското знаме и даренията на Терзиев за групата от „Петрохан“ (СНИМКИ) Протест и контрапротест пред Столична община за украинското знаме и даренията на Терзиев за групата от „Петрохан“ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протести във Варна заради презастрояването в града Протести във Варна заради презастрояването в града
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Монтираха новия радиотелескоп на Рожен Монтираха новия радиотелескоп на Рожен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Срещи на представителите на Съвета за мир в кулоарите на Общото...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Овладян е пожарът край село Михилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ