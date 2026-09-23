БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски ще гостува на Крумовград или Спартак (Плевен), ЦСКА ще играе в Смолян или Несебър за Купата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите - през уикенда на 17 и 18 октомври.

левски гостува крумовград спартак плевен цска играе смолян несебър купата
Слушай новината

Жребият за втория предварителен кръг на Купата на България беше изтеглен и на 1/16-финалите на турнира, в които се вклрючват и отборите от Първа лига. Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите - през уикенда на 17 и 18 октомври.

Жребият отреди, че шампионът Левски ще гостува на победителя от двойката между Крумовград и Спартак (Плевен), а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа (Смолян) или Несебър.

Турнир за Купата на България, 1/16-финали:

Черноморец (Балчик) или Етър (Велико Търново) - Спартак (Варна)
Национал (София) или Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)
Спартак (Пловдив) или Ботев (Ихтиман) - Арда (Кърджали)
Балкан (Ботевград) или Фратрия (Варна) - Ботев (Враца)
Нефтохимик (Бургас) или Спортист (Своге) - ЦСКА 1948
Ботев (Нови пазар) или Вихрен (Сандански) - Локомотив (София)
Бенковски (Исперих) или Академик (Свищов) - Славия
Оборище (Панагюрище) или Янтра (Габрово) - Локомотив (Пловдив)
Загорец (Нова Загора) или Рилски спортист (Самоков) - Дунав (Русе)
Миньор (Перник) или Берое (Стара Загора) - Лудогорец
Волов (Шумен) или Черноморец (Бургас) - Ботев (Пловдив)
Крумовград или Спартак (Плевен) - Левски
Чавдар (Троян) или Марек (Дупница) - Черно море
Родопа (Смолян) или Несебър - ЦСКА
Локомотив (Мездра) или Пирин (Благоевград) срещу Ямбол или Хебър (Пазарджик)
Беласица (Петрич) или Добруджа (Добрич) срещу Бдин (Видин) или Монтана

Мачовете ще се играят през някой от уикендите на месец октомври (17-18), като отборите от по-ниска група са домакини

Втори предварителен кръг на Купата на България

Волов (Шумен) - Черноморец (Бургас)
Локомотив (Мездра) - Пирин (Благоевград)
Бдин (Видин) - Монтана
Национал (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
Родопа (Смолян) - Несебър
Черноморец (Балчик) - Етър (Велико Търново)
Загорец (Нова Загора) - Рилски спортист (Самоков)
Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)
Нефтохимик (Бургас) - Спортист (Своге)
Крумовград - Спартак (Плевен)
Беласица (Петрич) - Добруджа (Добрич)
Миньор (Перник) - Берое (Стара Загора)
Ямбол - Хебър (Пазарджик)
Чавдар (Троян) - Марек (Дупница)
Оборище (Панагюрище) - Янтра (Габрово)
Балкан (Ботевград) - Фратрия (Варна)
Спартак (Пловдив) - Ботев (Ихтиман)
Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)

Срещите ще се играят на 3 и 4 октомври 2026 година

#Купа на България по футбол 2026/2027

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
2
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
4
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
5
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
6
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Български футбол

ФИФА наложи ново наказание на Ботев Враца
ФИФА наложи ново наказание на Ботев Враца
Игор Йовичевич се завърна в Лудогорец Игор Йовичевич се завърна в Лудогорец
Чете се за: 02:02 мин.
Теглят днес жребия за Купата на България Теглят днес жребия за Купата на България
Чете се за: 03:27 мин.
Илия Груев: Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас Илия Груев: Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас
Чете се за: 03:40 мин.
БФС даде срок на Локомотив Пд за отстраняване на проблемите със стадиона БФС даде срок на Локомотив Пд за отстраняване на проблемите със стадиона
Чете се за: 02:25 мин.
Илия Груев ще се срещне с деца от футболна школа Илия Груев ще се срещне с деца от футболна школа
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Евакуираха 40 души заради пожара край с. Михилци, обявено е частично бедствено положение
Евакуираха 40 души заради пожара край с. Михилци, обявено е...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не се превръщат в бич за хората Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не се превръщат в бич за хората
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
5000 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът 5000 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ