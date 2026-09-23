Игор Йовичевич се завърна в Лудогорец

Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец - Игор Йовичевич, се завръща начело на тима.

Постигналият требъл през 2025 г. хърватски специалист и ръководството на “орлите” финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември. Той пристига с част от екипа, с който работи при предишния си престой в Лудогорец - украинските асистенти Андрий Ханас, Юрий Бено и испанския кондиционен треньор Хавиер Лаурена. Йовичевич ще бъде представен пред медиите в 11:00 ч. в събота (26 септември) на пресконференция на стадион “Хювефарма Арена”.

Хърватският специалист застана начело на Лудогорец през есента на 2024 година и за десет месеца постигна исторически требъл, който е трети в историята на клуба след тези през 2012 г. и 2014 г. Под ръководството на Йовичевич „орлите“ спечелиха безапелационно 14-ата рекордна поредна титла, Купата на България след победа с 1:0 над ЦСКА и Суперкупата след успех с 3:2 над Ботев Пловдив на стадион „Христо Ботев“. След напускането си хърватинът води елитния полски Видзев Лодз.

При Йовичевич Лудогорец изигра и серия от силни мачове в основната фаза на Лига Европа срещу Андерлехт, Лацио, Виктория Пилзен, Атлетик Билбао и Лион. За един сезон начело на тима хърватският треньор записа 42 мача във всички турнири, в които Лудогорец постигна 25 победи, 11 равенства и 6 загуби.