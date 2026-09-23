ФИФА наложи ново наказание на Ботев Враца

ФИФА за трети път наложи трансферна забрана на Ботев Враца в рамките на по-малко от месец. Клубът няма право да регистрира нови футболисти в следващите три трансферни прозореца, сочи информацията за санкцията на световната футболна централа.

Новото наказание е от 22 септември. Предишните две забрани бяха наложени съответно на 24 август и 3 септември. И трите санкции са със срок от три трансферни прозореца.

Причината за наказанията са финансови задължения на врачанския клуб към бивши футболисти.

Забраната за картотекиране на нови играчи може да бъде отменена преди изтичането на определения срок, ако Ботев погаси задълженията си. След уреждане на дълговете ФИФА премахва санкцията в рамките на няколко дни.