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Георги Караманджуков: Лудогорец винаги е играл на всички фронтове

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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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Според него, обновяването на състава трябва да даде резултати в скоро време.

Георги Караманджуков
Снимка: БТА
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Един от шефовете в Лудогорец Георги Караманджуков изрази мнение, че липсата на европейски мачове за отбора е за добро, тъй като дава повече време за работа и напасване на новите попълнения на тима. Според него, обновяването на състава трябва да даде резултати в скоро време.

„Лудогорец винаги е играл на всички фронтове. Да, тази година няма Европа. Ще имаме малко повече време да поработим. Видяхте, че обновихме отбора – освободихме доста хора, доста и привлякохме. Има нужда и от време“, започна Караманджуков.

По-рано днес „орлите“ представиха Игор Йовичевич като треньор на отбора, който се завръща след 15 месеца на поста. Йовичевич е и първият чуждестранен треньор на отбора, който получава своя втори шанс.

„Искам да кажа, че сме разговаряли единствено и само с Игор Йовичевич. Всички тези писания за италиански треньори, с които сме разговаряли уж...Да, много ни бяха предлагани, но единствено сме водили разговори с Йовичевич. Първо искам да кажа, че когато си тръгна, той не е бил освободен. Имаше някакви разминавания, изключително цивилизовано и коректно се разделихме тогава. И сега той е щастлив, че се завръща и има си някои негови цели, които иска заедно да ги постигнем“.

„Естествено, никога една селекция не може да се изпълни на 100 %. Ние винаги гледаме да бъде балансирана, има свободни агенти, има и такива, които са под наем. Има и такива с платени трансферни суми. Да, в последния момент някои от новопривлечените бяха цел номер 1 като Иван Желизко. Но винаги така е през летния сезон – винаги първо се чака да се затворят големите пазари. Знаете, че като дестинация България не е много привлекателна и по-трудно става. Това е сигурно валидно не само за Лудогорец. На всички нови футболисти документите са оформени и те са на разположение на новия стар старши треньор“.

Разградчани на 1/16-финалите в турнира ще срещнат Миньор (Перник) или Берое, които в момента са съответно в Трета и във Втора лига, а и ще определят съперника на Лудогорец.

„Ние сме си патили доста в мачовете за Купата. Може би от подценяване, може би от преумора. Знаете и миналата година много трудно спечелихме срещу Черноморец, а и преди това сме отпадали и от Локомотив (Горна Оряховица). Тежки мачове сме имали, няма място за подценяване. Радвам се, че и Перник, и Стара Загора са футболни градове. И приветствам решението на ПФЛ и БФС мачовете да бъдат през уикенд, защото видяхте, че има доста интересни двойки, в които гостуват и ЦСКА, и Левски, и ние и се надявам да станат празници за футбола“.

#ПФК Лудогорец #Георги Караманджуков

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